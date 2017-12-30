Поврежденный взрывом дом в поселке Садовый признали безопасным – жильцы вернулись в квартиры

Эксперты завершили исследование конструкций пятиэтажного дома в поселке Садовый, пострадавшего от взрыва газа и пожара. Специалисты пришли к выводу, что появившаяся на стене дома трещина не представляет опасности для людей. Вчера вечером 25 жильцов вернулись в свои квартиры.

«Электро и теплоснабжение в подъезде, где произошло ЧП, восстановлено силами управляющей компании. В ближайшее время будут проведены ремонтные работы по устранению трещины», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, взрыв бытового газа в жилом доме по улице Верстовой произошел вечером 28 декабря. Пожарные эвакуировали из горящего дома 44 человека, в том числе 8 детей. Хозяин квартиры, где случилось ЧП, был госпитализирован с ожогами третьей степени. Причины инцидента сейчас выясняют следственные органы, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ – «умышленное повреждение имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершённое путём поджога или иным общеопасным способом». Отрабатывается несколько версий, в том числе совершение противоправных действий самим хозяином жилища из-за якобы ранее имевшего место бытового конфликта. В отношении мужчины может быть назначена судебная психиатрическая экспертиза.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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