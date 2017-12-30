В свердловском селе третий день горит склад медицинских отходов

В свердловском селе Большие Брусяны третий день горит склад медицинских отходов. Жители мучаются от удушливого запаха и не могут добиться реакции властей и спецслужб. Глава управы игнорирует жалобы сельчан, а в местном пожарном отделении отказываются выезжать на место происшествия.

https://youtu.be/SRl71V6fqv8

Как рассказал РИА «Новый День» депутат белоярского округа Иван Десятков, старое здание котельной в центре села загорелось еще 28 декабря. «Раньше никто и не предполагал, что там находятся медицинские отходы. Потом, когда в воздухе появился запах, начали выяснять у жителей – оказалось, в село свозили мешки с пластиком и старыми шприцами из Екатеринбурга и Сысерти. Пожарные приезжали в первый день, не смогли потушить огонь, так и бросили. Одного пожарного там чуть не придавило перекрытием. Больше не суются. Мне так кажется, они решили оставить все догорать. А дым идет прямо на село, в котором живут 2,5 тысячи человек. Это горелый пластик, канцероген. И никому нет дела», – сообщил депутат.

По его словам, он неоднократно обращался к главе села и начальнику пожарного отделения. Те заявили, что для начала надо выяснить, кому принадлежит территория, где горит склад отходов. «Сегодня в дежурно-диспетчерской службе пообещали, что пожарные приедут. Но пока никого не наблюдаю», – отметил Иван Десятков.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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