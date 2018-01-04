В селе под Белояркой снова загорелся склад медотходов: машина поджигателя попала на фото

Село Большие Брусяны снова окутал чёрный дым – горит склад с медотходами. Пожарные опасаются его тушить, а местный житель сумел сфотографировать автомобиль возможного поджигателя. Теперь с ним должна разобраться полиция.

Склад медотходов в Больших Боусянах, который горел три дня, после публикации РИА «Новый День» все-таки потушили, пожарная машина приехала около пяти часов вечера 30 декабря. Как рассказал сегодня депутат белоярского округа Иван Десятков, сейчас село снова в чёрном дыму.

«Второго декабря там был виден небольшой белый дым, третьего тоже. Сегодня с утра валит чёрный дым, склад подожгли. Приехал некто на жигулях, выкинул отходы и поджог. Я пошёл в полицию, написал заявление», – прокомментировал Десятков. По его словам, те, кто сбрасывают медотходы, намеренно поджигают склад – шприцы, ампулы и прочее должны утилизировать особым способом, огонь же уничтожает улики, узнать, кто устроил нелегальную опасную свалку, теперь будет сложнее.

Пожарные, между тем, тушить этот пожар не хотят.

«28 числа на ногу пожарному упала плита, он ногу сломал, кому-то шприцы в ногу попали. Мы утром звонили, нам сказали, «мы не будем рисковать», – описал Десятков разговор со спасателями.

Кто в таком случае должен рисковать и убирать из открытого, доступного всем, в том числе детям, места ампулы с кровью – остаётся непонятным.

Большие Брусяны, служба информации

Большие Брусяны. Другие новости 04.01.18

В Серове гаишники устроили погоню за парнями, угнавшими старенькую «шестёрку» (ФОТО). / На Урале три человека получили травмы из-за того, что водители врезались в ограждение. / В Екатеринбурге ищут родных найденной на улице пенсионерки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»