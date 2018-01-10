Раненый на тушении пожарный рассказал, почему МЧС бросили догорать склад медотходов в Больших Брусянах (ВИДЕО)

Неординарную историю поведал журналистам начальник караула одной из сельских пожарных частей. Он рассказал, почему бойцы МЧС наблюдали, как дым от горящих медицинских отходов несколько дней накрывал крупное село в новогодние праздники. Автоцистерны приступили к тушению полыхающего пластика только 30 декабря, после публикаций в СМИ.

Начальник караула Камышевской части Сергей Неуймин рассказал, что на самом деле бойцы пожарных частей из нескольких сел были стянуты к нелегальной свалке медотходов в заброшенной муниципальной котельной еще 28 декабря. Но сложность пожара превысила возможности спасателей.

Как тушили свалку медотходов

«Кучи пластика жарко полыхали и сильно чадили, по всей крыше горел битум, было очень жарко, плохая видимость. Сначала поливали через ворота и окна. Локализовали очаг, расчеты начали сворачиваться, осталось две машины. Пока ребята убирали шланги, я доливал нашу цистерну уже внутри помещения. Буквально в один момент потолочные балки начали рушиться. Я побежал к выходу, но споткнулся об мусорную кучу, упал. Это меня и спасло, бетонной плитой прижало лодыжку, а могло убить», – вспоминает пожарный. У него сломана лодыжка – нога не раздроблена благодаря стальной пластине в подошве форменного сапога. Но что гораздо хуже – боевку пожарного в десятке мест проткнули иголки от шприцев. Сейчас Сергей сдает анализы в Белоярской ЦГБ и до конца года поставлен на учет у инфекциониста.

Ответ на вопрос: почему кучи с использованными капельницами и перевязочными материалами разгорелись снова, Неуймин дает простой – больше свалку после инцидента никто не тушил. Как ранее сообщал «Новый День» местные жители измученные едким дымом, обращались в МЧС, но реакция последовала только после публикаций в СМИ – 30 декабря.

Горит склад

Добавим, что администрация Белоярского ГО до сих не может установить владельца свалки и учреждения, из которых вывозились медицинские отходы. Разбираться с ситуацией будет прокуратура.

Белоярский, служба информации РИА «Новый День»

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