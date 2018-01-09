На окраине Пионерского поселка 4 часа тушили склад пластика, жители жалуются на едкий запах (ФОТО)

В Екатеринбурге почти 4 часа тушили пожар на складе пластиковой тары на Промышленном проезде. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Жители Пионерского поселка жалуются на неприятный запах, который до сих пор не развеялся. Однако химики утверждают, что превышения концентрации вредных веществ нет.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило накануне около 10 часов вечера. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Горело сырье для производства пластиковой тары на Промышленном проезде на окраине города. С огнем спасатели боролись до 01:30.

«На месте пожара был развернут штаб пожаротушения, созданы 4 участка по тушению огня. Высокая температура и сильное задымление осложняли работу пожарных. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня, – рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МЧС. – Всего в тушении пожара было задействованы 20 единиц пожарной и спецтехники, более 50 человек личного состава».

Специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части в районе пожара провели замеры воздуха. Превышения концентрации вредных веществ не зафиксировано. Однако жители близлежащих районов, в частности, Пионерского поселка, до сих пор сообщают о едком запахе в воздухе.

Причина пожара устанавливается, к работе уже приступили пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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