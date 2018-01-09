Спасатели назвали причину крупного пожара на складе пластика

В МЧС назвали причину крупного пожара на складе пластика в Екатеринбурге, который не могли потушить несколько часов. Оказалось, возгорание произошло из-за замыкания или нарушения эксплуатации электрооборудования. Разбор конструкций спасатели закончили только сегодня после полудня.

Как ранее писал «Новый День», пожар на складе сырья для производства пластиковой тары вспыхнул вчера поздно вечером. Из-за сильного ветра огонь очень быстро распространялся и в итоге площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Пожар тушили около 4 часов. С огнем боролись 20 единиц пожарной и спецтехники, более 50 человек личного состава.

Сейчас в ГУ МЧС РФ по Свердловской области уточнили, что пожар мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки или нарушения эксплуатации электрооборудования. Полностью завершить работы по проливке и разборке сгоревших конструкций склада огнеборцам удалось только сегодня в 12:45. Пожару был дан общий отбой.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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