Телеведущий Соловьев возмутился лекцией в УрФУ про «потерянное поколение» и «костяк коррупционеров»

Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев жестко отреагировал на лекцию, которую прочел в каникулы преподаватель Уральского федерального университета, директор департамента экономики вуза Константин Юрченко одиннадцатиклассникам в рамках проекта «Тест-драйв УрФУ». «Почему студенты выведут экономику из кризиса» – так звучала тема лекции, в рамках которой экономист, в частности, назвал людей, рожденных в 1965-1975 годах, «одним из самых больших зол».

«Они хорошо умеют врать, приписывать себе чужие заслуги и подставлять. Сегодня именно они составляют основу управленческого корпуса. Они основа коррупции. И они не изжили из себя «совок», – гласит слайд, сопровождающий лекцию.

Именно его опубликовал в своем твиттере телеведущий Соловьев. «Что скажут юристы? А мы после этого удивляемся, почему у нас такое молодое поколение», – написал он.

Комментарии по поводу заявления телеведущего в пресс-службе УрФУ пообещали предоставить по письменному запросу.

Екатеринбург, служба информации

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