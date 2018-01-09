В УрФУ согласились с критикой Соловьева в адрес преподавателя, рассказавшего детям о поколении коррупционеров

В Уральском федеральном университете сформулировали позицию по поводу лекции главы департамента экономики вуза Константина Юрченко. «Ректорат считает высказывания Константина Юрченко относительно влияния конкретных возрастных групп на экономику неэтичными и неприемлемыми в стенах университета», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе вуза.

Юрченко, напомним, выступал перед одиннадцатиклассниками в рамках проекта «Тест-драйв УрФУ». Он назвал людей, рожденных в 1965-1975 годах, «одним из самых больших зол». «Они хорошо умеют врать, приписывать себе чужие заслуги и подставлять. Сегодня именно они составляют основу управленческого корпуса. Они основа коррупции. И они не изжили из себя «совок», – гласил один из слайдов, сопровождающих лекцию. На это неожиданно отреагировал телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев. «Что скажут юристы? А мы после этого удивляемся, почему у нас такое молодое поколение», – написал он в своем твиттере.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.01.18

Меняю мост на подпись. Почему электорат Путина делегирует ему региональные полномочия (ВИДЕО). / Алко много не возить, без жилета не ходить, радоваться росту МРОТ: по каким новым законам будут жить россияне в 2018 году. / Начальник-невидимка, мэр-оборотень и миллионер, ищущий спонсоров: чудеса и проблемы «президентских» штабов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»