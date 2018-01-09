В Екатеринбурге будут судить виновника жуткой аварии с цементовозом, в которой погибли 2 человека

В суд направлено уголовное дело о ДТП с цементовозом на ЕКАДе, в котором погибли два человека. После аварии одна из машин загорелась, его пассажирка заживо сгорела.

Напомним об этом страшном происшествии. 9 августа автомобиль «Шевроле Круз» вылетел на встречную полосу и врезался в цементовоз. Грузовик от удара выкинуло на встречную полосу, где с ним столкнулись «Лада ХRAY» и «Рено Дастер». После этого цементовоз оказался в кювете. От сильного удара «Рено» загорелся, машину потушили за три минуты, но сидевшая в автомобиле женщина скончалась. Спустя три недели в больнице умер и водитель этого автомобиля. В ДТП пострадали трое подростков из «Лады», водителя «Шевроле», мужчину 1993 года рождения, госпитализировали с тяжелыми травмами.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, по версии следствия, виновник аварии уснул за рулем. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Дело с утвержденным обвинительным заключением передано с Верх-Исетский районный суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.01.18

В УрФУ согласились с критикой Соловьева в адрес преподавателя, рассказавшего детям о поколении коррупционеров. / Меняю мост на подпись. Почему электорат Путина делегирует ему региональные полномочия (ВИДЕО). / Алко много не возить, без жилета не ходить, радоваться росту МРОТ: по каким новым законам будут жить россияне в 2018 году. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»