В Свердловской области два года будут брать анализы у диких кабанов из-за угрозы АЧС

На Среднем Урале утвержден двухлетний план для борьбы с распространением африканской чумы свиней. Согласно документу, специалисты департамента ветеринарии обязаны постоянно проверять кровь домашнего скота и диких кабанов на наличие вируса. Кроме того, в Свердловскую область ограничен въезд транспорта и грузов с территорий, где объявлен карантин АЧС.

«Муниципалитетам региона поручено обеспечить постоянное информирование населения об опасности заболевания среди животных, организовать горячие линии для приема и обработки сигналов о случаях заболевания или падежа свиней, организовать обмен информацией между всеми ответственными службами», – сообщили в пресс-службе областного правительства.

Также в регионе вводится контроль за численностью диких кабанов. Департаменту по охране животного мира Свердловской области поручено организовать подкормку диких животных, чтобы не допустить их миграции. Всего план мероприятий для противодействия африканской чуме свиней включает более сорока пунктов. Документ действует до 2020 года.

Напомним, вспышка вируса АЧС была зарегистрирована в ноябре 2017 года в Тюменской и Курганской областях, а затем опасную болезнь обнаружили в ЯНАО и Зауралье. Выяснением причин заболевания животных, а также проверкой соблюдения законов о ветеринарии занимаются прокуратуры регионов УрФО.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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