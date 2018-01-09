В самолете, летевшем из Екатеринбурга в Москву, произошел пожар

Московская транспортная прокуратура проводит проверку инцидента с самолетом «Аэрофлота», который вылетел из Екатеринбурга в столицу и загорелся перед посадкой в Шереметьево. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на надзорное ведомство.

По данным прокуратуры, на борту Boeing, выполнявшего рейс SU1415, произошло «искрение и задымление электроприбора видеонаблюдения». «Перед посадкой в Шереметьево самолета Boeing-737 стюардессы обнаружили искрение и дым на потолке в салоне перед дверью в кабину пилотов и самостоятельно при помощи огнетушителя попробовали справиться с пожаром. Однако через некоторое время проводка вновь начала искрить, и бортпроводникам пришлось вновь применять огнетушители», – сообщает агентство. К счастью, пилотам удалось благополучно посадить самолет в аэропорту, после чего все пассажиры были эвакуированы, а машина временно снята с полетов.

Екатеринбург, служба информации

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