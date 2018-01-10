Прием «командировочных» заявлений избирателей на выборы президента начнется с 31 января

Избиратели, которые в день выборов президента РФ 18 марта будут находиться в отъезде, могут воспользоваться правом голосования по месту нахождения. Прием специальных заявлений начнется с 31 января в территориальных комиссиях и филиалах МФЦ, с 25 февраля к этой работе подключатся участковые комиссии.

«Работники комиссий и МФЦ помогут определить нужный участок и выдадут письменное подтверждение избирателю. 18 марта 2018 года с паспортом и этим документом можно будет проголосовать на указанном в нем участке», – сообщили в пресс-службе избиркома Екатеринбурга.

Подать заявление о голосования по месту нахождения можно до 12 марта. Тем, кто не успел уложиться в этот срок, предлагается оформить заявление со спецмаркой в участковой комиссии по месту жительства до 14 часов 17 марта.

Напомним, голосование по месту нахождения пришло на смену открепительным удостоверениям. Впервые этот способ волеизъявления граждан был опробован в региональных кампаниях осенью 2017 года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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