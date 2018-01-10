Полицейские и медики скорой удивлены тем, что уральцы «достойно отметили праздники»

Жители Свердловской области в новогодние каникулы отказались от пьяного куража и катастрофического переедания. Бригады скорой помощи в первых числах января не заметили традиционной для этого времени сильной нагрузки. Дебошей, устроенных подвыпившими уральцами, тоже не было. Но вместе с тем стало больше тех, кто, выпив, садится за руль.

Сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге полицейские, представители скорой помощи и Роспотребнадзора подвели итоги праздничных каникул. По словам начальника оперативного отдела станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Матвея Демина, по сравнению с прошлым годом количество обращений упало в 2,5 раза. Больше всего вызовов поступало из-за ОРВИ и гриппа – несмотря на довольно благополучную эпидобстановку. На втором месте – сердечнососудистые проблемы. «Все – в пределах обычного, без пиковых нагрузок. Пищевые и алкогольные отравления были единичными. Не было сильных морозов, и в два раза меньше было обморожений и переохлаждений. Даже по сравнению с прошлым годом все прошло спокойно», – рассказал Демин.

Из-за фейерверков и петард, запущенных в праздники, было два обращения – к сожалению, в обоих случаях пострадали дети. Но их травмы не были тяжелыми, у одного ребенка были локальные ожоги задней поверхности шеи, и другого – ожоги глаз. В завершение главный по скорой отметил, что жители города пить стали культурнее.

С ним согласился врио начальника Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления полковник полиции Борис Ковальковский. «Поддержу коллегу: лиц в состоянии алкогольного опьянения стало меньше. Жители города и области достойно отметили новогодние праздники», – рассказал полицейский. Никаких существенных ЧП из-за пьяных дебошей в эти каникулы зафиксировано не было.

А вот у начальника отдела ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу Вадима Буйдалина статистика оказалась иной. «Начало года выдалось напряженным. В Екатеринбурге за праздники случилось 17 ДТП, это больше, чем в прошлом году. Один человек погиб, 19 травмировано, в том числе ребенок. Два ДТП были совершены водителями в состоянии алкогольного опьянения – 1 и 7 числа, в праздники. Более 70 автомобилистов управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, из них 12 попадают под уголовное дело по ст. 264.1 УК («Повторное управление автомобилем в пьяном виде», – прим. ред.)", – прокомментировал Буйдалин. Напомним, вчера печальную статистику представили в облГИБДД – за праздники в регионе случилось почти тысяча ДТП, 13 человек погибли, около 700 водителей были пойманы за рулем пьяными.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских, подводя итоги праздников, отметил, что в регионе весьма благополучная ситуация с ОРВИ – заболели около 5000 человек, это практически на треть ниже эпидпорога. В каникулы сотрудники ведомства проверяли организованные места отдыха детей, новогодние товары и сладкие подарки. По первым двум направлениям нарушения обнаруживались минимум в половине случаев – в лагерях работают непривитые сотрудники, есть нарушения в питании, в новогоднем ассортименте (украшения, костюмы) зачастую отсутствует маркировка, не выполнены другие обязательные требования. Из 2,5 тысяч проверенных сладких подарков нарушения нашли в 700 – составители наборов не прикладывали информацию о содержимом, не указывали всю необходимую информацию о товаре и т.д.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 10.01.18

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