За год на одном участке Серовского тракта случилось 29 ДТП: в ГИБДД нашли причину (ФОТО)

На участке Серовского тракта длиною в три километра за год произошло 29 аварий. Еще одна авария случилось в этом году – пострадал ребенок. В ГИБДД назвали причину – колея глубиной 5 см.

Накануне на 290 км Серовского тракта случилось ДТП – 24-летний водитель «Шевроле Круз» не смог удержать машину на трассе и вылетел в кювет. Пострадала девочка 2004 года рождения, у нее компрессионный перелом грудных позвонков.

Как рассказали РИА «Новый День» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, в 2017 году на участке с 287 по 290 км Серовского тракта случилось 29 ДТП. Сопутствующим фактором стала колейность. В аварии с «Шевроле» также обнаружилась колея – глубиной до 5 см. Обслуживающей организации выдали предписание ограничить скорость на этом участке. Причем в прошлом году были запланированы работы по ликвидации колейности, но эти работы проведены не были.

В отношении ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» возбуждено административное производство по ст. 12.34 КоАП РФ за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте автомобильной дороги.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.01.18

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