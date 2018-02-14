На Серовском тракте автомобиль вылетел в дерево: пострадали трое (ФОТО)

Очередное ДТП на Серовском тракте – автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево. Три человека попали в больницу. На участке трассы, где случилась авария, глубина колеи доходит до 2,5 см.

Авария произошла сегодня около часа дня на 294 км дороги Екатеринбург – Серов (обратное направление). По предварительным данным, водитель машины «Шкода Октавия», мужчина 1986 года рождения, ехал со стороны Лесного в Екатеринбург, не справился с управлением и вылетел с дороги, автомобиль врезался в дерево. В результате ДТП водитель и два пассажира – женщины 1989 и 1981 г.р. – получили травмы, все они были доставлены в ЦБ города Невьянска. Все пострадавшие живут в Лесном, водитель за 12 лет стажа 33 раза привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

В ГИБДД рассказали, что на автомобиле были установлены изношенные зимние шины, не отвечающие требованиям безопасности. А на дороге нашли колею глубиной до 2,5 см. Но скорость движения на этом участке была ограничена до 50 км/ч, был знак «Неровная дорога».

Екатеринбург, служба информации

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