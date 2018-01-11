С начала года ГИБДД составила 628 предписаний из-за ужасных дорог на Урале

ГИБДД с начала этого года выписала уже 628 предписаний из-за состояния дорог в Свердловской области. Проблемы есть в Ревде, Полевском, Асбесте, Каменске-Уральском, Первоуральске и других городах. Исключением не стал и Екатеринбург.

Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, только за один вчерашний день в Екатеринбурге произошло 4 ДТП, в которых шесть человек, включая ребенка, получили травмы. На дорогах, где произошли аварии, полицейские обнаружили рыхлый снег на проезжей части, снежный накат, снежные валы вдоль бордюров, заснеженные тротуары. Это, отмечают в ГИБДД, свидетельствует о неудовлетворительной организации работы дорожных служб, ответственных за содержание улично-дорожной сети в безопасном для движения состоянии и отсутствии контроля со стороны владельцев автодорог. Среди причин такого состояния дорог – отсутствие работы по предупреждению образования снежного наката (обработка покрытия проезжей части противогололедными материалами проводится еще до начала выпадения осадков), последствия снегопадов ликвидируются в основном по ночам – то есть все, что нападало за день, утрамбовывается и укатывается машинами.

Накануне полицейские рассказали о ДТП, произошедшем на Серовском тракте. На этом же участке за прошлый год случилось 29 аварий. Глубина колеи на дороге – до 5 см.

«Госавтоинспекцией в рамках контроля за эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети Свердловской области с начала 2018 года уже выдано 628 предписаний на устранение недостатков, за неисполнение которых составлен 1 протокол по части 27 статьи 19.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. К административной ответственности по статье 12.34 Кодекса привлечено 22 должностных лица, вынесено 5 определений о возбуждении дел об административном правонарушении по статье 12.34 Кодекса в отношении юридических лиц», – прокомментировали в УГИБДД.

Екатеринбург, служба информации

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