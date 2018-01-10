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Среда, 10 января 2018, 14:36 мск

Екатеринбург

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В свердловском поселке из горящего цеха эвакуировали 50 рабочих

В поселке Бобровском Сысертского городского округа загорелся цех по производству эпоксидной смолы. Огонь быстро распространяется из-за горючей загрузки промышленной площадки.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, сигнал о пожаре поступил в 13:29 по местному времени. В тушении огня задействованы 10 пожарных машин и более 30 человек. Воду спасатели берут из пожарного гидранта, который находится на расстоянии 1 километра от места ЧП.

По информации ведомства, из горящего цеха были эвакуированы 50 человек. Сведений о пострадавших пока не поступало. Угрозы жилым домам нет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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