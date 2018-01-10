В свердловском поселке из горящего цеха эвакуировали 50 рабочих

В поселке Бобровском Сысертского городского округа загорелся цех по производству эпоксидной смолы. Огонь быстро распространяется из-за горючей загрузки промышленной площадки.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, сигнал о пожаре поступил в 13:29 по местному времени. В тушении огня задействованы 10 пожарных машин и более 30 человек. Воду спасатели берут из пожарного гидранта, который находится на расстоянии 1 километра от места ЧП.

По информации ведомства, из горящего цеха были эвакуированы 50 человек. Сведений о пострадавших пока не поступало. Угрозы жилым домам нет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.01.18

Все ради ЧМ: жителям центра Екатеринбурга не придется тратиться на капремонт, за них заплатит бюджет (ФОТО). / В центре Екатеринбурга вытоптали стометровое странное слово (ФОТО). / В Свердловской области назначили двух новых районных прокуроров. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»