Для тушения крупного пожара в поселке Бобровский направлено 10 тонн воды (ФОТО)

По обновленным данным свердловского управления МЧС, площадь пожара в поселке Бобровский составила около 1 тысячи квадратных метров. К месту ЧП направлен передвижной пожарный водоем объемом 10 тонн.

Как сообщили в ведомстве, к 14.48 пожарным удалось локализовать огонь, тушение горящего цеха продолжается. На месте развернут специальный штаб. Для мониторинга состояния воздуха в районе пожара направлены специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части, отметили в ведомстве.

Напомним, в поселке Бобровском загорелся цех по производству эпоксидной смолы. Из помещения были эвакуированы 50 рабочих.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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