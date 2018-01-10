Дорогу Ревда – Дегтярск – Курганово снова открыли для общественного транспорта

После повторного обследования состояния автодороги Ревда – Дегтярск – Курганово сотрудники дорожного надзора ГИБДД разрешили вновь открыть по ней движение общественного транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД, выявленные накануне недостатки зимнего содержания были устранены.

Напомним, вчера утром на 7 км дороги Ревда – Дегтярск столкнулись два автомобиля. Одной из причин аварии стало ужасное состояние дороги. Гаишники закрыли движение общественного транспорта на этом участке. Причем месяц назад сюда запрещали выезжать пассажирским автобусам – по тем же причинам. Дорога была не чищена, встречались накаты, шуга на проезжей части.

Ревда, Дегтярск, служба информации

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