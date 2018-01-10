Причиной крупного пожара в Бобровском стало нарушение производственных технологий

Более двух часов ушло у пожарных на тушение огня в производственном цехе в поселке Бобровский.

По уточненной информации МЧС, возгорание произошло в цехе по производству изоляционных материалов, где находились лакокрасочные материалы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и смола. Огонь быстро распространился по помещению, общая площадь пожара составила 1200 квадратных метров. На месте работали 37 пожарных и 12 единиц пожарной и спецтехники. К 16:02 спасателям удалось полностью справиться с огнем.

Пострадавших в результате ЧП нет. Превышение ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано, сообщили в пресс-службе ведомства. Наиболее вероятной причиной пожара эксперты МЧС назвали нарушение технологического процесса при изготовлении изоляционной бумаги.

Напомним, цех загорелся сегодня днем около 13:30. С площадки были эвакуированы 50 рабочих. Чтобы потушить крупный пожар, спасателям пришлось направить на место передвижной пожарный водоем объемом 10 тонн воды.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.01.18

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