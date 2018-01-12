В полпятого утра из горящего дома в Пионерском поселке эвакуировали жильцов

Сегодня рано утром начался пожар на 8 этаже 9-этажного дома на улице Пионеров в Екатеринбурге.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, сигнал о пожаре поступил в 04:24. На площади 10 кв. м были повреждены входные двери трех квартир и домашнее имущество в общем коридоре. Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали по лестничным маршам 19 человек. Еще четырех взрослых и двух детей звено газодымозащитной службы эвакуировало в масках «Самоспасатель». В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 7 человек личного состава. Пожар потушен в течение 2-х минут.

Напомним, еще один пожар с эвакуацией жильцов в многоэтажном доме случился вчера днем в Березовском. Из дома вывели 19 человек, в том числе пятерых детей.

Екатеринбург, служба информации

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