Главный уральский синоптик: в ближайшие сутки мороз усилится

Мороз в Свердловской области в ближайшее время только усилится. На следующей неделе Урал ждут погодные качели – сначала резко потеплеет, но к середине недели снова ударят холода.

Первая декада этого года в Свердловской области была теплее обычного на 2-6 градусов, в большинстве районов было мало снега. Теперь же на Урал пришел арктический воздух. «В ближайшие трое суток усилится мороз, температура опустится на 2-5° ниже обычных значений. Погода резко смягчится днем 14 января, но во второй половине следующей недели вновь подморозит. Существенного пополнения снега пока не ожидается», – дала накануне прогноз главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

На сайте ФГБУ «Свердловский ЦГМС-Р» опубликован прогноз на ближайшие три дня. В целом по области сегодня ожидаются слабые метели, температура воздуха составит 15-20 градусов мороза. Ночью похолодает до -31, днем будет около -20, в горах до -23, не исключен северо-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. В воскресенье до -15 при том же ветре. В Екатеринбурге осадки не ожидаются, самым холодным днем будет суббота, похолодает до -18.

В Министерстве образования Свердловской области напомнили, при каких температурах дети могут не приходить в школу:

для учащихся 1 – 4 классов при температуре воздуха -28 °C без ветра, -25 °С с ветром (при скорости ветра не менее 4 м/сек);

для учащихся 5 – 9 классов при температуре воздуха -30 °С без ветра, -28 °С с ветром;

для учащихся 10 – 11 классов при температуре -32 °С без ветра, -30 °С с ветром.

Екатеринбург, служба информации

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