Аномальные холода продержатся на Урале до конца недели

Синоптики предупредили жителей Урала об аномальном похолодании. Теплеть начнет только к выходным.

«В связи с приходом арктического антициклона в Западную Сибирь в южных районах Челябинской области 22 января, в Свердловской области 22-25 января, в Курганской области 22-26 января ожидается аномально холодная погода при температуре воздуха на 7-10° ниже климатической нормы. В ночные часы температура воздуха ожидается -23…-28°, в отдельные ночи местами до сильного мороза -40°, температура днем -20…-25°", – сообщается на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».

Добавим, в Свердловской области существенно похолодало в конце прошлой недели. Сотрудники МЧС предупреждали, что на время холодов лучше вообще не пользоваться личным транспортом, тем более не стоит планировать длительные поездки по трассам. Тем же, кому все же придется ехать, рекомендуют положить в машину лопату, трос, топор, термос с горячим чаем, а также заряженный телефон.

Из-за морозов вырастает риск пожаров в домах, так как люди начинают подключать дополнительные источники обогрева. «Населению, прежде всего, следует позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев. Использование электроприборов должно соответствовать инструкции. Категорически запрещено использовать самодельные обогреватели», – подчеркнули в МЧС по Свердловской области.

Напомним, при каких температурах дети могут не приходить в школу:

для учащихся 1 – 4 классов при температуре воздуха -28 °C без ветра, -25 °С с ветром (при скорости ветра не менее 4 м/сек);

для учащихся 5 – 9 классов при температуре воздуха -30 °С без ветра, -28 °С с ветром;

для учащихся 10 – 11 классов при температуре -32 °С без ветра, -30 °С с ветром.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.01.18

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