Одевайтесь как капуста – МЧС предупредило уральцев о похолодании до -40

Сотрудники свердловского управления МЧС предупреждают уральцев о сильном похолодании, которое ожидается в ближайшие дни. По данным спасателей, в отдельных районах региона температура упадет до -40 градусов. В большинстве территорий воздух охладится до -23…-28 градусов (ночами) и до -20…-25 градусов (в дневные часы).

«Населению, прежде всего, следует позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев. Использование электроприборов должно соответствовать инструкции. Категорически запрещено использовать самодельные обогреватели», – подчеркнули в ведомстве.

Там напомнили, что нужно не только самим соблюдать меры пожарной безопасности, но и призывать к бдительности окружающих. «Из-за пожара у соседей может пострадать и ваше имущество», – напомнили в МЧС.

Там также предупредили, что в это время лучше вообще не пользоваться личным транспортом, тем более – планировать длительные поездки по трассам. Тем же, кому все же придется ехать, рекомендуют положить в машину лопату, трос, топор, термос с горячим чаем, а также заряженный телефон.

Наконец, спасатели напомнили, что надо одеваться по погоде. «Для предупреждения обморожения не рекомендуется гулять при температуре ниже 20 градусов детям, пожилым и больным людям, страдающим хроническими заболеваниями. Лицо необходимо защитить жирным кремом. Носите свободную одежду и обувь, меховые варежки, одевайтесь как капуста», – сказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

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