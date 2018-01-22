В ЦПКиО закрыли каток и аттракционы из-за мороза

В Центральном парке культуры и отдыха закрылся каток и все аттракционы. Мера временная. Как сообщили в пресс-службе ЦПКиО, они не будут работать 22 и 23 января «в связи с наступлением морозов». Администрация парка приносит посетителям извинения за причиненные неудобства.

Напомним, похолодание пришло в Свердловскую область на прошлой неделе. По данным уральского метеобюро, низкие температуры воздуха продержатся в регионе до 25 января.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.01.18

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