В марте свердловчанам дадут право выбирать – кроме тех, кто живет в маленьких городах

В Свердловской области в 2018 и 2019 году жителям разрешат сами выбирать, какие парки, скверы, площади и набережные надо благоустроить в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Как сообщили в областном минЖКХ, таковы требования Минстроя РФ. «Начиная с этого года, определять территории путем рейтингового голосования будут сами жители. Это позволит, во-первых, оценить востребованность каждого из объектов, во-вторых – объективно выстроить очередность их благоустройства», – цитирует главу свердловского ведомства Николая Смирнова его пресс-служба.

Интересно, что право голоса дадут не все жителям региона – только тем, кто живет в городах численностью свыше 20 тысяч человек. Таких в Свердловской области 47.

Еще один примечательный факт – как пояснили в минЖКХ, сейчас ведется разработка нормативно-правовой базы, которая позволит свердловчанам выбирать, какие парки и скверы ремонтировать, а какие – нет. И закончить эту работу планируется как раз к выборам президента России. «Выразить свои предпочтения и отдать голоса в пользу того или иного проекта уральцы смогут уже в марте этого года», – сказали в ведомстве.

Напомним, что программа начала работать в прошлом году. Суть ее в том, что львиную долю средств на реконструкцию т.н. общественных территорий выделяют федеральные власти, а региональные и муниципальные бюджеты участвуют меньшими долями. Свердловская область в 2017-м получила 315 миллионов из казны государства, еще 200 взяли из региональной кассы. Часть денег была направлена на реконструкцию дворов жилых домов, часть – на общедоступные зоны отдыха горожан в 22 муниципалитетах области. Права выбора в 2017 году у жителей городов не было – парки и скверы, которым повезло, выбирали власти.

Екатеринбург, служба информации

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