Свердловские власти наплевали на выбор граждан, сделанный 18 марта

В Свердловской области начинают проводить работы по благоустройству территорий, за которые можно было проголосовать 18 марта 2018 года, параллельно с голосованием на выборах президента России. В Екатеринбурге, напомним, тогда среди вариантов были уже отторгованные объекты, так что выбор жителей города был формальным, хотя в итоге и совпал с планами мэрии.

Совсем иная ситуация сложилась в городе Качканаре. Там на рейтинговом голосовании 18 марта местные жители выбрали Мемориал воинской и трудовой славы. За него отдали голоса почти 40% тех, кто пришел на участки. Однако власти города решили, что мнением качканарцев можно пренебречь. Как сообщает издание «Новый Качканар», благоустраивать будут не территорию у мемориала, а набережную городского пруда. Потому что так дешевле.

«Еще до проведенного голосования Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области, курирующее данную программу на условиях софинансирования, выделило 5 млн 897,5 тысячи рублей (или 90% от всей суммы). По локально-сметному расчету для полноценной реализации всего проекта по строительству Мемориала воинской и трудовой славы требуется порядка 12 миллионов рублей, что в два раза больше выделенной в 2018 году суммы. На основании этого руководство города приняло решение благоустраивать территорию, занявшую второе место в отборе, так как в 2017 году здесь уже производились работы, но они были ограничены из-за недостаточности средств, выделенных по аналогичной программе», – сказал начальник управления городского хозяйства Радик Гимадиев.

Более того, по его словам, в Качканаре уже провели конкурс и выбрали подрядчика, который в июле начнет работы по благоустройству, а закончит их к середине сентября.

Напомним, что т.н. рейтинговое голосование за объекты благоустройства проводились в день выборов президента РФ практически во всех городах Свердловской области. Исключение составили территории, где живет меньше 20 тысяч человек. Это голосование было способом повысить явку 18 марта. При этом вне зависимости от того, выбирали люди какие-то территории или нет, благоустройство общественных территорий ‒ парков, скверов, набережных ‒ в городах началось в рамках начатой в прошлом году федеральной программы «Комфортная городская среда». Только в прошлом году Свердловская область получила из государственного бюджета 315 млн рублей на эти цели.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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