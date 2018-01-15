Российские ученые изобрели способ заморозки крови на несколько десятилетий с сохранением жизнеспособности клеток

Ученые НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского запатентовали способ криоконсервирования крови на несколько десятилетий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий документ зарегистрирован в Роспатенте. Криоконсервирование клеток крови, которое обеспечивает сохранность их жизнеспособности на десятилетия вперед, считается одной из прорывных медицинских технологий. Сохранённые клетки могут применяться как материал для переливаний (трансфузии), как экспериментальный материал для тестирования новых лекарственных препаратов, как источник и носитель генной информации и «генетических исходников».

Существующие способы консервирования и криоконсервирования имеют свои существенные, а иногда критические, недостатки. Так, использование одних не включает оценку параметров структурной полноценности и функциональной активности тромбоцитов человека. Иными словами, насколько полученный материал сможет сохранить свои свойства. Другие приводят к значительному увеличению содержания в концентрате тромбоцитов активированных клеток, что повышает риск развития осложнений при переливании. Даже самая продвинутая технология использует параметры, которые не отражают структурную целостность тромбоцитов, что снижает достоверность общего анализа клеток до и после криоконсервирования, а также не позволяет оценить сохранность биологически полноценных клеток в ТК после криоконсервирования.

Ученые из НИИ имени Н.В. Склифосовского предложили следующее решение. Исходный тромбоцитный концентрат (ТК) объемом от 180 до 220 мл отбирается в соответствии со строго контролируемыми параметрами, далее он делится на тромбоцитсодержащую часть и плазму. После разделения создается комбинированный криопротектор (КП), а тромбоцитосодержащая часть с его помощью КП снова превращается в суспензию с заданными параметрами. Полученная суспензия замораживается, а потом и сами тромбоциты, и плазма хранятся в замороженном состоянии при температуре от -85 °С до -196 °С. Размораживание контейнеров происходит при температуре от 37 до 40 °С. Хранить размороженные тромбоциты до переливания можно при 20-24°С и постоянном перемешивании не более 4 часов.

После размораживания врачи измеряют параметры тромбоцитов, а информацию наносят на контейнер для выбора контейнера для переливания конкретному пациенту в зависимости от антропометрических характеристик. Это, например, облегчит задачу переливания крови в случае массовой необходимости вроде ликвидации последствий стихийных бедствий.

Данный способ также позволяет серьезно повысить качество получаемых после размораживания криоконсервированных тромбоцитов. Операции, описанные в опубликованном патенте, позволяют сохранить в 1,5-1,8 раза больше биологически полноценных тромбоцитов, хранить размороженные ТК при комнатной температуре в течение 4 часов без угрозы потери структурной или функциональной полноценности тромбоцитов. Клетки, прошедшие через процедуру криоконсервирования, не нуждаются в дополнительной стерилизации, поскольку карантин обеспечивается длительным сроком хранения материала в замороженном состоянии, что исключает возможность развития инфекций.

Москва, Максим Бородин

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