В Екатеринбурге приставы вскрыли квартиру пенсионерки, из-за которой весь подъезд лишился газа (ВИДЕО)

В Екатеринбурге вскрыли квартиру пенсионерки, не пускавшей специалистов проверить исправность газового оборудования – из-за этого квартиры в подъезде полтора года оставались без газа.

Вскрытие квартиры

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пенсионерка не допускала технических специалистов до проверки газового оборудования, в результате чего отключили от газа и ее, и соседей.

Получив соответствующее решение суда, сегодня судебные приставы взломали дверь в злополучную квартиру, чтобы обеспечить доступ газовиков к плите. Но этого сделать не удалось – квартира оказалась настолько захламлена, что ни проверить оборудование, ни перекрыть газовую трубу при помощи сварки газовики, опасаясь пожара, не смогли. Представители управляющей компании намерены договариваться с районной администрацией об уборке жилья, а потом вернуться.

Соседи, между тем, рассказывают, что такие попытки уже предпринимались. За несколько лет жители дома на Малышева перепробовали все – от обращений к самой жительнице квартиры с предложением помочь в уборке, до жалоб в администрации, прокуратуру, суды. Пытались женщину выселить, определить на лечение – безуспешно. Подробности – смотрите на видео.

Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 15.01.18

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