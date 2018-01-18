Несколько часов и КамАЗ мусора: как расчищали квартиру пенсионерки, оставившую соседей без газа (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге сотрудники клининговой службы сегодня наконец-то очистили от тонн мусора квартиру пенсионерки на улице Малышева, 116. Из захламленных помещений несколько часов через окна выбрасывали горы одежды, отходов и мебели – в результате набрался полный КамАЗ. Судьбу самой пенсионерки теперь решит администрация Октябрьского района.

Как ранее писал «Новый День», из-за Ольги Фроловой жильцы одного из подъездов дома № 116 на улице Малышева почти полтора года оставался без газа. Женщина не пускала сотрудников газовой службы в жилище для проверки оборудования.

Фото УК «ЖКХ Октябрьского района»

Только на этой неделе, получив соответствующее решение суда, судебные приставы взломали дверь в злополучную квартиру, чтобы обеспечить доступ газовиков к плите. Но этого сделать не удалось – квартира оказалась настолько захламлена, что ни проверить оборудование, ни перекрыть газовую трубу при помощи сварки газовики, опасаясь пожара, не смогли. В квартиру не получилось даже зайти – проход был перекрыт горой мусора и отходов.

Газовщики и коммунальщики вскрывают «нехорошую» квартиру

В тот же день, 15 января, руководитель управляющей компании «ЖКХ Октябрьского района» Михаил Плешаков обратился с письмом в администрацию Октябрьского района Екатеринбурга, попросив убрать мусор и обеспечить доступ к оборудованию. Сегодня клининговая служба прибыла по указанному адресу. Несколько часов понадобилось, чтобы освободить коридор и кухню от хлама – на свалку вывезли полный грузовик мусора, старых вещей, мебели и отходов. Далее свою часть работ сделали специалисты ОА «Екатеринбурггаз»: они пустили газ по стояку, ограничив его подачу в злополучную квартиру, сообщили в пресс-службе УК.

Фото УК «ЖКХ Октябрьского района»

Что касается госпожи Фроловой, то теперь ее судьба в руках чиновников Октябрьского района. Ее могут отправить на принудительное лечение либо переселить в другое жилье, но не факт, что это удастся сделать.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.01.18

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