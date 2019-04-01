Подвешенные плиты, мусорные свалки и мертвые птицы: газовики показали, что творится в квартирах горожан-нарушителей (ФОТО)

Екатеринбургские газовики показали, что творится в квартирах горожан, которые нарушают правила безопасности при использовании бытового газа. В ходе проверочных рейдов сотрудники Екатеринбурггаза обнаруживают мусорные свалки, подвешенные на веревках газовые плиты и мертвых птиц в вентиляции.

Так, на улице Сыромолотова, куда по вызову жителя прибыли специалисты аварийной службы «104», в квартире пенсионерки газовики нашли горы мусора, сквозь которые им пришлось пробираться, чтобы отключить помещение от газоснабжения. С аналогичной ситуацией пришлось столкнуться слесарям службы домовых сетей в квартире дома на улице Фрезеровщиков. «Плитой невозможно было пользоваться из-за опасности возгорания мусора, в которой она потонула», – сказали в пресс-службе Екатеринбурггаза.

По словам старшего диспетчера аварийной газовой службы «104» Татьяны Куклиной, на подобные вызовы спасателям приходится выезжать часто. «В городе много одиноких пожилых людей. Встречаются квартиры, заваленные мусором под потолок. Информация о таких жильцах передается в управляющие компании», – пояснила она.

При этом, как уже писал «Новый День», в подобных ситуациях жители домов могут годами жить без газоснабжения – без решения суда вывезти хлам из квартиры практически невозможно.

Нередко газовики сталкиваются с самовольной установкой газового оборудования. Например, владелец квартиры в доме на улице Маневровой поставил счетчик, не обращаясь к специалистам. «Он подключил прибор учета газа с помощью резиновых шлангов в неустановленном месте. При этом из-за лишних соединений вырос риск утечки газа», – рассказали в пресс-службе предприятия.

С жутким случаем слесари столкнулись на Сортировке, где во время ремонта владельцы квартиры не стали отключать плиту, а подвесили ее к стене на веревках, но при этом продолжили пользоваться ей.

На улице Удельной дыру в газовой колонке хозяева закрыли крышкой от консервов.

На улице Майкопской в патрубке дымохода газовики нашли мертвого голубя.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 01.04.19

В Екатеринбурге потеплеет до +10. / Жители Камышлова выстроились в очереди к колонкам, в магазинах вода закончилась. / Подозреваемый в убийстве двухлетнего внука дед арестован. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»