В Екатеринбурге подсчитали количество избирателей

Администрация Екатеринбурга обновила сведения о численности избирателей, зарегистрированных на территории города. По состоянию на 1 января 2018 года этот показатель составил 1 083 064 человек.

Напомним, информацию о количестве граждан, имеющих право голоса, избиркомы обновляют дважды в год – 1 января и 1 июля. Как сообщили в пресс-службе городского избиркома, анализ данных прошлых лет позволяет говорить об уверенном росте числа избирателей, что отражает общую тенденцию роста населения Екатеринбурга. В преддверии выборов президента России, которые состоятся 18 марта, также проводится работа по уточнению списков избирателей.

Свежие данные о количестве избирателей в Свердловской области пока не представлены. На 1 июля 2017 года было зарегистрировано 3 392 239 граждан с правом голоса.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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