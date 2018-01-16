Свердловский облизбирком начал работу по повышению явки среди студентов

Сегодня председатель Свердловского облизбиркома Валерий Чайников принял участие в заседании областного Совета ректоров высших учебных заведений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избиркома, он поделился с ректорами информацией о ходе президентской кампании и рассказал о возможностях участия избирателей в голосовании 18 марта. В первую очередь это касается порядка подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, поскольку именно среди студенческой молодежи достаточно высок процент граждан, не проживающих по месту постоянной регистрации. Валерий Чайников попросил ректоров активизировать разъяснительную работу среди студентов об условиях такого голосования.

Напомним, впервые механизм голосования по месту нахождения, а не регистрации, был опробован на региональных выборах 2017 года – в частности, выборах губернатора Свердловской области. По данным областной избирательной комиссии, осенью 2017 года такой возможностью воспользовались 15 785 жителей области. Прием заявлений от избирателей, которые в день президентских выборов – 18 марта – не смогут находиться в месте постоянной регистрации, начнется уже 31 января. Подать их можно в любой территориальной избирательной комиссии, а также в отделах многофункционального центра и на едином портале государственных и муниципальных услуг.

Ранее председатель ИКСО заявлял журналистам, что свою главную задачу на президентских выборах он видит именно в том, чтобы донести до каждого избирателя полную информацию, где тот сможет проголосовать 18 марта.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.01.18

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