Не прячьте ваши денежки: налоговая полиция возвращается?

За последние несколько месяцев незаметно для широкой общественности произошло два события, которые позволяют профильным специалистам по финансовому праву сделать предположение о создании в России новой спецслужбы. При этом речь идет не об очередной государственной дубине навроде Росгвардии, а о материи более тонкой и требующей высокого уровня образования и навыков в области фискалитета. Едва ли не впервые налоговые органы получили допуск к результатам и данным оперативно-разыскной деятельности, которые им обязаны предоставлять по запросу. При том, что со времени реформы 2003 года, когда налоговую полицию сделали отдельным ведомством, ФНС выполняла скорее административные функции, нежели разведывательные, пусть даже в рамках своей подведомственности. Пока только два ведомства обязались передавать оперативные материалы в налоговую, но, вероятно, тенденция уже наметилась. Подробности – в материале РИА «Новый День».

Первым тенденцию отметил известный юрист в области финансового права – владелец ГК «Налоги и финансовое право» Аркадий Брызгалин. Как специалист он обратил внимание на два приказа, касающиеся сбора налогов. Первый – приказ ФНС РФ и ФТС РФ от 20.11.2017 № ММВ-7-2/950@/1815, которым утвержден порядок представления результатов оперативно-разыскной деятельности налоговому органу. Второй вступил в силу буквально на днях и касается уже МВД РФ – приказ ФНС РФ и ФТС РФ от 20.11.2017 № ММВ-7-2/950@/1815. «Странная любовь к оперативно-разыскным данным. Не создается ли в стране новая спецслужба?» – рассуждает Брызгалин.

В самой Федеральной налоговой службе прокомментировали новшества так, что у бизнеса, работающего «в серую», есть полные основания для беспокойства: «Результаты оперативно-разыскной деятельности могут представляться таможенными органами как инициативно, так и по запросам налоговых органов, и будут использоваться налоговыми органами при реализации полномочий по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, по обеспечению представления интересов государства в делах о банкротстве, а также полномочий в сфере государственной регистрации. Использование результатов оперативно-разыскной деятельности может оказать существенное влияние на пресечение нарушений законодательства Российской Федерации, контроль за соблюдением которого возложен на налоговые органы».

Дело в том, что на данный момент едва ли не главным основанием для налоговой проверки физического или юридического лица в подавляющем большинстве случаев становились заявления, направленные в фискальный орган. После ликвидации налоговой полиции де-факто налоговики лишились возможности вести оперативную работу и получать информацию от агентуры, завербованной оперативными подразделениями налоговиков, что позволяло повышать эффективность налоговых сборов. После трансформации налоговой полиции в ФСКН эта возможность пропала. Однако в то время наступала эпоха высоких цен на нефть и профицитного бюджета, соответственно, вопрос сбора налогов уже не был столь болезненным. Частные компании стремительно переходили из серой зоны в белую. Поток контрабанды падал – высокая покупательная способность населения компенсировала убытки от выплаты пошлин.

Сейчас, в условиях тяжелого экономического положения, решение о предоставлении оперативных данных в ФНС продиктовано логикой усиления ведомств, приносящих прибыль.

«Дело в том, что ранее сотрудники правоохранительных органов, разрабатывая, скажем, дело о мошенничестве в какой либо бизнес-сфере, предпочитали охотиться за крупной рыбой. И в делах оперативного учета МВД, и в делах оперативной разработки ФСБ могла проходить информация о, скажем, выплатах зарплат в конвертах в той или иной фирме. Но информация не относилась к главной мишени и потом уходила в архивы. В то время как при попадании документов в руки налоговиков она могла обернуться конкретными прибылями для государства», – делится своей версией источник РИА «Новый День» в силовом сообществе.

Стоит отметить, что для полного усиления ФНС необходимы подобного рода приказы, позволяющие получать оперативные данные в рамках вопросов, подведомственных ФСБ, имеющей мощную экономическую разведку и контрразведку. Кроме того, вполне логичным выглядели бы подобные совместные приказы ФНС и СВР (к слову, бывший руководитель Налоговой полиции Михаил Фрадков в последствии был назначен директором Службы внешней разведки), а также ФНС и ГРУ Российской армии. Данные об уходе от налогов крупного бизнеса всегда интересуют отечественные разведывательные органы, однако их предоставление налоговикам в обязательном порядке пока представляется чем-то из области фантастики. Теоретически такие соглашения могут быть достигнуты, но обыватель об этом не узнает, потому что любые документы, касающиеся разведывательного сообщества, будут засекречены.

Так или иначе, усиление налоговой службы для экспертного сообщества налицо. Существует мнение, что речь идет о грядущем слиянии ведомств и появлении оперативных служб у ФНС – впервые за 15 лет.

«Все прозаично. ФТС в скором будущем присоединят к ФНС. Сейчас постепенно объединяют базы и прорабатывают варианты информационной обработки результатов ОРД и др.», – считает генеральный директор ООО «Агентство налоговой безопасности» Эдуард Пупков.

Специалисты по налоговому праву, обсуждая вопрос, условно делятся на две категории. Первые настроены скептически, считая, что налоговикам данные ОРД позволят вовсю «доить» бизнес. Другие же – также же прагматики, заявляют, что у фискальных органов должны быть и свои кулаки. Ссылаясь на опыт иностранных государств. К примеру, в США за неуплату налогов можно угодить за решетку на срок до 40 лет – в России за убийства наказывают мягче.

Своего рода черту под дискуссией о последствиях усиления ФНС подводит юрист Евгений Артюх, который заявляет, что налоговики и сейчас себя ведут порой так, будто государство их наделило правом вести оперативно-разыскную деятельность.

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