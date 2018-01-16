Первыми в Екатеринбурге откроются крещенские купели на ВИЗе и Шарташе

Приходы Екатеринбургской епархии традиционно готовят купели на праздник Крещения. Первыми откроются оборудованные проруби на Верх-Исетском пруду и озере Шарташ.

Как сообщили в пресс-службе Епархии, в четверг, 18 января, откроются купели на Верх-Исетском пруду. Они располагаются в акватории яхт-клуба «Коматек». В 10:00 от Успенского собора на ВИЗе (ул. Кирова, 65) на пруд выйдет крестный ход, затем состоится чин Великого освящения воды в Крещенской купели. В этот раз на ВИЗе будет три купели: две закрытые (мужская и женская) – в обогреваемых палатках и одна – общая открытого типа. Крещенская прорубь на Верх-Исетском пруду будет открыта для окунания с 18 января с 10:30 до 19 января до 18:00.

19 января откроется купель на озере Шарташ. В 12:00 от храма Святой Троицы (ул. Проезжая, 112) пройдет крестный ход до озера Шарташ, где пройдет освящение купели, после чего все желающие смогут в ней окунуться.

Добавим, что 18 января днем синоптики ожидают в Екатеринбурге -11…-13, ночью похолодает до -18…-20, днем 19 января будет -13…-15 градусов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.01.18

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