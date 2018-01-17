Медики напомнили, кому категорически нельзя очищаться в проруби

Медики Екатеринбурга напомнили верующим, как окунуться в прорубь и не пострадать. В Крещенские купания вызовы скорой помощи на купели будут обслуживаться как первоочередные.

Всем, кто хочет морозной ночью окунуться в естественных условиях, стоит предварительно посетить врача. Однако в некоторых случаях это запрещено категорически – беременным женщинам и людям, страдющим сахарным диабетом, гипертонией, вегетососудистой дистонией, хроническими заболеваниями, аритмией, гинекологическими заболеваниями.

«Тем, кто собирается искупаться, лучше основательно подготовиться и обязательно взять с собой большое махровое полотенце, для того чтобы после купания полностью завернуться, шлепанцы, чтобы дойти в них до проруби, не обморозив ноги и не переохладившись еще до купания, одежду, которую легко надеть, термос с горячим чаем», – отметили в пресс-службе горздрава Екатеринбурга.

Перед тем как залезть в воду, лучше пару минут побыть на воздухе, размяться. Алкоголь в этот день запрещен. В воде не стоит находиться больше 2 минут, оптимально – 60 секунд. Тем, кто после окунания почувствует себя плохо, стоит обратиться за помощью к медикам.

Приходы Екатеринбургской епархии уже готовят купели на праздник Крещения. Первыми откроются оборудованные проруби на Верх-Исетском пруду и озере Шарташ.

Екатеринбург, служба информации

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