Где в Екатеринбурге вода точно святая? Список освященных церковью купелей

Сегодня ночью верующие Екатеринбурга и области будут отмечать Крещение Господне. Многие по традиции отправятся к купелям, чтобы окунуться в воду, считающуюся в эту ночь святой. Не все купели будут освящены церковью. В Екатеринбурге таких прорубей и бассейнов – 12.

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области, всего в регионе организовано более 150 купелей, из них 26 в Екатеринбурге. Полный их список по городам области можно скачать здесь. Но не все купели будут освящены священнослужителями. В Екатеринбурге из 26 купелей Екатеринбургская епархия благословит только 12. Вот их список:

– Храм апостолов Петра и Павла в поселке Малый Исток (Екатеринбург, пос. Малый исток, ул. Реактивная, 60а). Купель будет оборудована на водоеме поселка.

– Храм преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца в поселке Большой Исток (Сысертский район, пос. Большой Исток, ул. Ленина, 119а). Купель будет оборудована на пруду в пос. Большой Исток.

– Храм святителя Николая в поселке Исток (Екатеринбург, пос. Исток, ул. Механизаторов 12а). Будет оборудована купель на озере Огородном в пос. Исток.

– Храм во имя святого равноапостольного великого князя Владимира (г. Екатеринбург, мкр. Европейский, ул. Чкалова, 244). Купель будет оборудована на искусственном водоеме, ул. Двинская 24а.

– Храм Святой Троицы на Шарташе (г. Екатеринбург, пос. Шарташ, ул. Проезжая, 112). Купель будет оборудована на оз. Шарташ.

– Храм Воскресения Христова в поселке Северка (г. Екатеринбург, пос. Северка, ул. Стрелочников, 4). Купель будет оборудована на карьерном водоеме пос. Северка.

– Храм Рождества Христова на Уралмаше (г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 4а). Купель будет оборудована на водоеме Калиновские разрезы.

– Храм «Большой Златоуст» (г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 17а). Купель в палатках с раздевалкой будет оборудована возле храма.

– Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Академическом (г. Екатеринбург, ул. Вильгельма де Геннина, 61). Купель в виде бассейна установят рядом с храмом, здесь разместятся и палатки для переодевания.

– Храм во имя Успения Пресвятой Богородицы на ВИЗе (г. Екатеринбург, ул. Кирова, 65). Будут оборудованы три проруби с раздевалками на Верх-Исетском пруду, рядом с лодочной станцией.

– Храм Целителя Пантелеимона г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 8-й км, ул. Лучевая, 35. Искусственная купель будет оборудована на территории церковного двора храма.

– Отель «Рамада» (г. Екатеринбург, 10 км автодороги Екатеринбург – Кольцово). Купель с палатками для переодевания будет оборудована на водоёме около отеля.

Добавим, что смывать грехи в купелях можно не всем. Медики выпустили рекомендации для всех желающих. Окунаться запрещено категорически – беременным женщинам и людям, страдающим сахарным диабетом, гипертонией, вегетососудистой дистонией, хроническими заболеваниями, аритмией, гинекологическими заболеваниями.

«Тем, кто собирается искупаться, лучше основательно подготовиться и обязательно взять с собой большое махровое полотенце, для того чтобы после купания полностью завернуться, шлепанцы, чтобы дойти в них до проруби, не обморозив ноги и не переохладившись еще до купания, одежду, которую легко надеть, термос с горячим чаем», – отметили в пресс-службе горздрава Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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