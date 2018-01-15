Мэр Ярославля настоятельно рекомендовал чиновникам нырнуть в прорубь

Глава города Ярославля Владимир Слепцов в ходе совещания советовал руководителям районных администраций принять участие в купании на Крещение. В пресс-службе градоначальника поспешили заявить, что слова Слепцова – это всего лишь рекомендация, а не приказ.

«Прошу в данном мероприятии всех глав участвовать. Я имею в виду в купели. Вы покажете пример всем, так же как и замы. Вы же православные люди, поэтому пример должны показывать. В связи с этим прошу обеспечить, и заодно попробуете», – обратился к присутствующим на общегородском собрании чиновникам Слепцов.

По словам пресс-секретаря главы города Оксаны Камбович, сам мэр ежегодно спускается в прорубь. На просьбу Слепцова откликнулись главы территориальных районных администраций, некоторые из них давно соблюдают традицию, пишет «Говорит Москва».

«Это рекомендация. Это ни в коем случае не указ, не распоряжение, не постановление. Он просто рекомендовал коллегам показать личный пример. Потому что мэр тоже будет лично участвовать в купаниях. И это он будет делать не первый год. Это он делает регулярно», – подчеркнула Камбович.

Ярославль, Служба информации РИА «Новый День»

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