В Первоуральске вынесли приговор по делу женской банды «черных риелторов»

В Первоуральске осудили «черных риелторов», которые оставили без жилья или денег 13 человек. На скамье подсудимых оказались семеро – шесть женщин и мужчина.

Банду разоблачили в мае 2016 года, мошенники орудовали с 2009 года. Подсудимые находили алкоголиков и легко внушаемых людей без знаний в области недвижимости, входили к ним в доверие, в том числе покупая продукты, спиртное, помогая решить бытовые вопросы. После чего мошенники уговаривали совершить сделку по распоряжению имеющейся у потерпевших недвижимостью за вознаграждение. После чего подсудимые или похищали деньги от продажи жилья, или получали право на недвижимость, или предоставляли жилое помещение, которое явно не соответствовало имеющемуся у потерпевших. Чтобы сохранить видимость законности действий, мошенники документально оформляли все совершаемые сделки, брали расписки, подписывали соглашение на оказание услуг, документировали предложения вариантов жилья для обмена, предоставления возможности временного проживания в жилье.

Работала банда на территории Екатеринбурга и Первоуральска. К примеру, остались без квартиры на улице Трубников два жителя Первоуральска. «Черные риелторы» незаконно приобрели право на квартиру на улице Куйбышева в Екатеринбурге. Без прав на свой частный дом остался житель поселка Билимбай.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, суд вынес приговор всем участникам банды – Оксане Хусаиновой, Елене Вагуре, Екатерине Харьковой, Ирине Осиповой, Дмитрию Турову, Марине Корчагиной, Наталье Боровских. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении 13 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», а также п. «а» ч. 4 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная в составе организованной группы».

Первоуральский городской суд назначил наказание Оксане Хусаиновой в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; Елене Вагуре – в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; Екатерине Харьковой – в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима; Ирине Осиповой – в виде 4 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; Дмитрию Турову – в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима; Марине Корчагиной – в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 120 тыс. рублей; Наталье Боровских – в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Суд постановил заявленные потерпевшими гражданские иски рассмотреть в порядке гражданского судопроизводства. Приговор суда не вступил в законную силу.

Первоуральск, служба информации

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