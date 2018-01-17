В Свердловской области объявлено предупреждение о смоге

В Свердловской области до вечера 19 января объявлено предупреждение о неблагоприятных атмосферных явлениях. В воздухе в условиях безветренной погоды будут скапливаться вредные примеси. К выходным придут морозы.

«До 20 часов 19 января на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», – сообщает Уральский гидрометцентр.

Также с сегодняшнего дня в регион пришло похолодание, которое только усилится в выходные. В субботу и воскресенье столбики термометров опустятся ниже -20 градусов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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