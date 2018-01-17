В Екатеринбурге мужчина выкинул кота с 13 этажа, животное погибло на месте

37-летний житель улицы Шаманова выкинул с балкона 13 этажа своего кота, животное погибло сразу же. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до 3 лет тюрьмы. Сам живодер рассказал, что скинул кота за то, что тот ночью подрался со вторым питомцем.

Накануне в отдел полиции № 8 УМВД России по Екатеринбургу поступило сообщение от жителей дома на улице Павла Шаманова, которые рассказали, что видели, как мужчина выбросил с балкона квартиры на 13 этаже кота. От полученных травм животное скончалось, сообщил РИА «Новый День» начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

«Сыщики по горячим следам установили личность подозреваемого в жестоком обращении с домашним животным гражданина. Им оказался жилец этого же дома 1980 года рождения. Он не стал отрицать своей причастности к гибели питомца и рассказал об обстоятельствах случившегося. Как выяснилось, в его квартире проживали два кота: белый по кличке Сёма и черный по кличке Симба. В тот вечер хозяин животных вместе со своим знакомым употреблял у себя дома спиртное. После того как приятель ушел – лег спать. Ночью его якобы разбудил шум – животные неожиданно затеяли драку. Это обстоятельство сильно разозлило подозреваемого. Схватив наиболее агрессивного из котов, он вышел на балкон и хладнокровно выбросил его на улицу, после чего как ни в чем ни бывало вернулся в квартиру и сел смотреть телевизор», – рассказал Валерий Горелых.

Мужчина ранее не имел проблем с законом, работает охранником в одном из алкомаркетов города. По факту случившегося ЧП органами внутренних дел Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК России «Жестокое обращение с животными». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В отношении подозреваемого до судебного разбирательства избрана мера пресечения ­в виде обязательства о явке.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.01.18

В Свердловской области объявлено предупреждение о смоге. / СК проводит проверку таинственного ухудшения здоровья детей в свердловской школе. / Компания осужденного за убийство Виталия Сиволапа подала иск о банкротстве его жены. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»