В Екатеринбурге будут судить живодера, выбросившего кота с 13-го этажа

В Екатеринбурге в суд отправили дело жителя Академического района, который сбросил кота с 13-этажа. Мужчине не понравилось, что четвероногий затеял драку с другим котом. Животное погибало в мучениях.

Эта резонансная история произошла 12 января. Мужчина, работающий охранником в алкомаркете, выпил и пошел спать. Ночью два его кота – белый Сема и черный Симба – затеяли драку. От шума хозяин питомцев проснулся, после чего схватил Симбу и вышвырнул его с балкона на 13 этаже. А потом как ни в чем не бывало вернулся в квартиру и сел смотреть телевизор. О ЧП сообщили очевидцы, при допросе в полиции охранник отпираться не стал. Симба, как сегодня указали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, умер не сразу, а спустя какое-то время, после мучений.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли и страданий, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель» с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Максимум, что грозит мужчине за убийство кота, – год исправительных работ или год ограничения свободы.

Екатеринбург, служба информации

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