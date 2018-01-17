Телеканалы Ирбита и Первоуральска заподозрили в незаконной агитации за Путина

Движение «Голос», выступающее за чистоту выборов, заявило о массовой незаконной агитации на телеканалах в пользу одного из кандидатов президентской кампании. Речь идет о видеосюжетах, рассказывающих о сборе подписей за действующего главу государства Владимира Путина. По закону предвыборная агитация в СМИ начинается за 28 дней до дня голосования, то есть с 17 февраля.

Как сообщается на сайте организации, за последние 20 дней поступило 55 подобных жалоб. Нарушителями значатся четыре федеральных телеканала (ВГТРК – 5 сообщений, «Первый канал» – 3, «Пятый канал» – 3, НТВ – 2) и 42 региональных или местных из 33 регионов страны. Из Свердловской области «засветились» два вещателя – телекомпания «Первоуральск-ТВ» и телеканал «НТС-Ирбит», причем последний удалил сомнительный ролик.

По мнению общественников, указанные новостные сюжеты содержат явные признаки незаконной агитации. «В них выражается предпочтение единственному кандидату – Путину В.В., демонстрируются высказывания избирателей с указанием, за какого кандидата они будут голосовать; эти высказывания содержат описание возможных последствий избрания или неизбрания кандидата; информация распространяется с явным преобладанием сведений об одном кандидате в сочетании с позитивными комментариями. В большинстве сюжетов содержится информация, не связанная с профессиональной деятельностью или исполнением В.В. Путиным служебных обязанностей президента России (освещается сбор подписей, открытие избирательных штабов и т.п. деятельность кандидата, а не должностного лица). Сюжеты, очевидно, способствуют формированию положительного отношения избирателей к кандидату в президенты России В.В. Путину», – говорится в сообщении «Голоса». В некоторых сюжетах содержится агитация негативного характера, направленная против других кандидатов.

Согласно закону, сообщения о предвыборных мероприятиях кандидатов должны даваться исключительно отдельным информационным блоком, без комментариев. В них не должно отдаваться предпочтение одному кандидату или содержаться дискриминация какого-либо кандидата. Агитационные ролики должны оплачиваться из избирательного фонда претендента на пост президента, кроме того, СМИ могут их транслировать только с 17 февраля.

В связи с этим «Голос» попросил ЦИК РФ выразить публичное осуждение и разослать в СМИ разъяснения, а также восстановить принципы равноправия участников кампании. Также движение обращается к правоохранительных органам инициировать проверки по факту нарушения закона, а Роскомнадзор – привлечь виновных к административной ответственности.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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