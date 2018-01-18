Сторонникам Навального все же разрешили «забастовку избирателей», но подальше от центра (ДОКУМЕНТ)

Министерство общественной безопасности Свердловской области все же решило согласовать сторонникам Алексея Навального «забастовку избирателей» в Екатеринбурге 28 января, но попросило сменить место дислокации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил координатор регионального штаба Виктор Бармин на своей странице в фейсбуке. Изменение решение минбеза он связывает в том числе с тем, что вчерашний запрет акции привлек большое внимание СМИ и общественности. «Вот очередной пример успешного политического давления», – пишет Бармин. В новом документе министерства говорится, что сторонники Навального уже успели оповестить о своих намерениях слишком большое число граждан, а потому следует избежать проведения на территории Екатеринбурга несогласованных мероприятий.

В проведении митинга на площади Труда оппозиционерам по-прежнему отказывают со стандартной формулировкой, что там «запланировано проведение публичного мероприятия другими лицами, которые направили уведомление раньше вас». Взамен навальнистам предлагают провести шествие по аллее на улице Большакова от памятника воинам-спортсменам и помитинговать на площадке в том же сквере.

Напомним, вчера региональное министерство общественной безопасности отказало сторонникам Алексея Навального в проведении 28 января акции протеста под названием «Забастовка избирателей». Фрагмент полученного из минбеза ответа разместил в своем твиттере начальник штаба Навального Леонид Волков. В документе говорится, что «сознательное склонение граждан к неучастию в выборах… создает угрозу безопасности Российской Федерации». Ранее екатеринбургские сторонники Навального сообщили, что 15 января подали в министерство уведомление о проведении на площади Труда в Екатеринбурге «Забастовки избирателей» 28 января с 14 до 18 часов. Кроме того, на сайте Навального говорится, что аналогичные уведомления подали его сторонники в ряде других городов. Своей акцией оппозиционеры хотят показать, что не считают президентские выборы легитимными без участия Навального.

Екатеринбург, служба информации

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