Сторонникам Навального запретили проводить «забастовку избирателей» в Екатеринбурге (СКРИН)

Министерство общественной безопасности отказало сторонникам Алексея Навального в проведении 28 января акции протеста под названием «Забастовка избирателей».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фрагмент полученного из Минбеза ответа разместил в своем твиттере начальник штаба Навального Леонид Волков. В документе говорится, что «сознательное склонение граждан к неучастию в выборах… создает угрозу безопасности Российской Федерации».

Ранее екатеринбургские сторонники Навального сообщили, что 15 января подали в министерство уведомление о проведении на Площади Труда в Екатеринбурга «Забастовки избирателей» 28 января с 14 до 18 часов. Кроме того, на сайте Навального сообщается, что аналогичные уведомления подали его сторонники в ряде других городов. Своей акцией сторонники оппозиционера хотят показать, что не считают президентские выборы легитимными без участия Навального.

Напомним, 6 января Верховный суд РФ не удовлетворил апелляционную жалобу скандального политика Алексея Навального на постановление первой инстанции, признавшей законным решение Центризбиркома о его недопуске к участию в президентских выборах в качестве кандидата. Ранее Центризбирком отказал в регистрации группы избирателей, которая была создана для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента Навального. ЦИК объяснила это решение судимостью политика по тяжкой статье Уголовного кодекса – Кировский областной суд ранее подтвердил пятилетний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 млн рублей компании «Кировлес».

Скрин – твиттер Леонида Волкова

Екатеринбург, служба информации

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