Верховный суд РФ не пустил Навального на президентские выборы

Верховный суд РФ не удовлетворил апелляционную жалобу скандального политика Алексея Навального на постановление первой инстанции, признавшей законным решение Центризбиркома о его не допуске к участию в президентских выборах в качестве кандидата.

Ранее Центризбирком отказал в регистрации группы избирателей, которая была создана для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента Навального. ЦИК объяснила это решение судимостью политика по тяжкой статье Уголовного кодекса – Кировский областной суд ранее подтвердил пятилетний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 млн рублей компании «Кировлес».

Стоит отметить, что в ходе заседания представители Навального заявили, что отказ зарегистрировать инициативную группу является незаконным поскольку, ЦИК была должна руководствоваться Конституцией РФ, а не федеральным законом о выборах президента, согласно которому осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления гражданин может стать президентом только спустя десять лет со дня снятия или погашения судимости.

Представитель Навального Иван Жданов сообщил «Интерфаксу», что решение Верховного суда будет обжаловано в Президиуме суда. Также юристы Навального заявили о намерении обратиться в Конституционный суд России.

Жданов отметил, что «теоретически у Навального еще есть шансы на участие в выборах, но фактически они мизерны».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 06.01.18

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