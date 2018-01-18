Ампутации не понадобилось: чуть не замёрзшие в лесу дети выписаны из больницы

Два мальчика, которые перед Рождеством заблудились в лесу под Кушвой и повели там ночь, поправились. Тяжелых последствий обморожения удалось избежать.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании областного правительства вице-губернатор Павел Креков. «Дети, получившие обморожение в каникулы, выписаны из больницы. К счастью, ампутация не понадобилась», – сообщил Креков.

Напомним, 4 и 5 января в лесах под Кушвой более 200 человек (сотрудники полиции, МЧС, а также волонтеры) искали двух мальчиков – 11 и 12 лет, ушедших из дома. 5 января днем их нашла в лесу одна из поисковых групп. В пресс-службе ГУ МЧС рассказали, как ребята выжили в зимнем лесу. Костер дети не разводили, так как у них не было с собой спичек. Согреться им помогали собаки, которых они взяли с собой в лес. Спали мальчики по очереди, время от времени будя друг друга, чтобы не замерзнуть. Предположительно мальчики заблудились потому, что собака одного из них погналась за белкой.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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