У заблудивших в лесу под Кушвой мальчиков обморожение, но состояние удовлетворительное

У двух мальчиков, которые более суток блуждали в лесу под Кушвой, диагностировано обморожение, но состояние удовлетворительное.

Об этом сообщил РИА «Новый День» пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков. «Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков сегодня навестил в ГДБ №9 Екатеринбурга детей, заблудившихся в лесу в 30 км от Кушвы. Школьники с обморожениями 1 и 2 степени доставлены в больницу в 2 часа ночи. Состояние удовлетворительное. Проводится весь комплекс необходимых исследований и лечение», – рассказал он.

Напомним, 4 и 5 января в лесах под Кушвой более 200 человек (сотрудники полиции, МЧС, а также волонтеры) искали двух мальчиков – 11 и 12 лет, ушедших из дома. Вчера днем их нашла в лесу одна из поисковых групп. Дети были доставлены в больницу для медицинского осмотра.

В пресс-службе ГУ МЧС рассказали о том, как ребята выжили в зимнем лесу. Костер дети не разводили, так как у них не было с собой спичек. Согреться им помогали их собаки, которых они взяли с собой в лес. Спали мальчики по очереди, время от времени будя друг друга, чтобы не замерзнуть. Предположительно мальчики заблудились потому, что собака одного из них погналась за белкой.

Екатеринбург, Кушва, служба информации

Екатеринбург, Кушва. Другие новости 06.01.18

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