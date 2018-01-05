В Кушве около 200 полицейских и волонтеров разыскивают двух пропавших пятиклассников (ФОТО)

В Кушве сотрудники полиции, кинологи, волонтеры и казаки разыскивают двух пятиклассников, ушедших накануне из дома. Мальчики пропали вместе со своими собаками. На их розыск брошено около 200 человек.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области, сообщение о пропаже подростков поступило в дежурную часть сегодня в час ночи от родителей. В момент исчезновения детей они дома отсутствовали. По информации полицейских, одному мальчику 11 лет, другому – 12.

«Пропавшие подростки учатся в одной школе, в пятом классе. По предварительным данным, из дома они ушли со своими собаками. Личный состав полиции Кушвы поднят по сигналу «Тревога». В розыске детей задействовано 150 сотрудников органов внутренних дел, 30 единиц техники, кинолог со служебной немецкой овчаркой по кличке Ева, обученной работать по следу, 5 спасателей, 30 казаков и волонтеры. В ходе поисковой операции отрабатываются знакомые ребят, одноклассники, иные места, где могли оказаться несовершеннолетние, в том числе близлежащий лесной массив. Евгений воспитывается в полной семье, а его приятеля Ивана воспитывает мама, в семье еще помимо него трое детей», – сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Всех, кто видел мальчиков, просят сообщать в полицию. Приметы 11-летнего подростка: рост около 150 см, среднего телосложения, волосы светлые прямые, короткие, губы толстые, глаза светло-карие. Особая примета: рубец на правой брови. На момент ухода был одет: штаны черного цвета, куртка темно-синего цвета из синтетики, короткая, на ногах кроссовки зимний черного цвета, шапка серого цвета.

Фото из группы отряда «Лиза Алерт Екатеринбург» во «ВКонтакте»

Приметы старшего из разыскиваемых: рост около 150 см, среднего телосложения, волосы темные прямые, короткие, губы тонкие, глаза темные. На момент ухода был одет: штаны черного цвета, куртка темно-синего цвета из синтетики, короткая, на ногах кроссовки зимний черно красного цвета, шапка черного цвета.

Фото из группы отряда «Лиза Алерт Екатеринбург» во «ВКонтакте»

Сообщить о местонахождении мальчиков можно по телефонам: дежурная часть ОВД Кушвы (34344) 2-43-41, телефон доверия ГУ МВД России по Свердловской области (343) 358-71-61.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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