Пропавшие в Кушве дети нашлись в лесу

Одна из поисковых групп нашла двоих школьников, которые потерялись накануне в Кушве. Мальчики были в лесу, оба они живы и доставлены в больницу для медицинского осмотра. Полиции предстоит выяснить, что толкнуло мальчиков на побег из дома.

Как сообщает глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, двое пропавших накануне в Кушве школьников обнаружены живыми одной из поисковых групп.

«В настоящее время их доставляют из леса для осмотра врачами, – уточнил Валерий Горелых. – Почему дети ушли из дома и при каких обстоятельствах заблудились, будет установлено в ходе опроса детей в присутствии их законных представителей, после оказания им необходимой медицинской помощи. По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел Кушвы примут соответствующее процессуальное решение».

Напомним, сообщение о пропаже детей поступило в полицию сегодня ночью. На поиски были отправлены 150 сотрудников правоохранительных органов, несколько десятков волонтеров, спасателей и казаков. Был создан межведомственный оперативный штаб.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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